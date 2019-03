Wærner først til Kirkenes

nyheter

Ifølge Finnmarksløpets egen Facebook-side ankom Thomas Wærner Kirkenes for bare noen minutter siden. Han var også første kjører inn til Øvre Pasvik og har holdt seg i teten siden starten av løpet. Wærner vant Finnmarksløpet sist i 2013.

Knappe to timer bak førstemann Alta-kjører Kristian Walseth henger godt med på 1200-kilometeren.

Kirkenes betyr at kjørerne er kommet halvveis i løpet og det er her konkurransen starter for alvor. Hviletiden vil derfor ha stor betydning.

Bak Wærner ligger Petter Karlsson, Birgitte Næss og Ronny Frydelund. Sistnevnte har ikke hatt noe hviletid i følge Finnmarksløpets resultatservice. De andre ligger på rundt tre til fire timer hvile.