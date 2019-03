Varm og våt vinter

nyheter

I vinter har gjennomsnittstemperaturen for hele landet vært 2,3 grader over normalen, opplyser Meteorologisk institutt.

Sesongen er blant de 20 varmeste i en serie som går tilbake til 1900. De største avvikene var i høyereliggende strøk i Sør-Norge med omkring 4 grader over normalen.

Et par stasjoner i Troms hadde gjennomsnittstemperaturer like over normalen.

Vinteren 1991/92 var den varmest med 4,3 grader over normalen. Kaldest er 1965/66 med 4,7 grader under normalen.

De varmeste målestasjonene i vinter var Ytterøyane fyr i Flora i Sogn og Fjordane med en snittemperatur på 5,1 grader, som er 2,2 over normalen. På Herøy i Møre og Romsdal var temperaturen 4,9 grader, som er 1,7 grader over normalen.

Kaldest var det i Karasjok og Kautokeino der det ble målt en snittemperatur på henholdsvis -15,3 grader og -14,4 grader, som for begge stasjonenes del var 0,6 grader varmere enn normalen.

Nedbøren for hele landet samlet var 120 prosent av normalen. Noen stasjoner på Østlandet, i Nordland og i Finnmark fikk 200–300 prosent av normalen. Samtidig fikk flere stasjoner på Vestlandet omkring 50 prosent av den normale nedbøren.