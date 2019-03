Søker om å starte opp privat barnehage i Langfjordbotn

nyheter

Det er barnefamilier i området som står bak Langfjord Steinerbarnehagen. De vil etablere barnehagen i skolen som for noen år siden ble lagt ned og nå leies og drives av Næringssamvirket.

Oppvekstsjefen sier nei

I første omgang kan det handle om 7-9 barn. De ønsker oppstart allerede fra høsten når barnehageåret innledes, men blir ikke møtt med applaus fra kommunalt hold.

– Alta kommune ønsker ikke at det etableres en privat Steinerbarnehage i Langfjorden, og vil ikke gi driftstilskudd til denne dersom den blir etablert, heter det i innstillingen fra administrasjonen ved oppvekstsjef Rikke Raknes.

Initiativtakerne har planer om å etablere en ideell forening og et selveiende økonomisk foretak, der foreldrene blir medlemmer. Det er allerede utarbeidet egne vedtekter.

Ikke nye tanker

De fleste barna vil være 1-3 år ved oppstart høsten 2019. De ønsker videre å legge til rette for en aldersblandet gruppe med barn fra 1 til 6 år, og ber om godkjenning for en avdeling på totalt 18 barn, heter det i saksfremlegget. Saken skal opp til politisk behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Ideen er langt i fra ny. Allerede i august 2015 skrev Altaposten om Katharin Walter og Ben Vogt som lanserte forslaget. – Burfjord er fint det, men våre småtasser fortjener nærbarnehage, syntes foreldre og andre ildsjeler i Langfjordbotn da Altaposten intervjuet dem.

Har ledige plasser

I saksfremlegget påpkes det at Alta kommune har ledige barnehageplasser. Det er vedtatt å legge ned en av de kommunale barnehagene, Gakori barnehage, med virkning fra og med høsten 2019.

– Også etter denne nedleggelsen vil det være mange tomme barnehageplasser i Alta. Eksakt hvor mange, vet vi først etter hovedopptaket i mars, men vi vet at barnetallet har gått betraktelig ned, og fødselstall og prognoser tyder på at vi vil kunne ha opp mot 50 ledige plasser kommende barnehageår, begrunnes det for den lunkne holdningen.

– Etter administrasjonens vurdering vil det derfor være helt feil å etablere en ny barnehage i Alta kommune nå, tilføyes det.

Tomme plasser?

Oppvekstsjef frykter også tomme plasser i allerede etablerte barnehager, ved at barn som i dag går i en av de etablerte barnehagene, søker seg over til Langfjorden.

– Per i dag er det seks barn i barnehagealder i Langfjorden. Talvik barnehage, som er den barnehagen som ligger nærmest, har ledig kapasitet til alle disse barna om det skulle være aktuelt, fastslårs det.

Ifølge lovverket plikter kommunen å vurdere og godkjenne barnehager på grunn av fri etableringsrett, men det betyr ikke plikt til å gi driftstilskudd. Det innebærer at det er vanskelig å igangsette barnehage.

– Det er lite trolig at en privat barnehage kan eller vil drifte uten tilskudd. Det vil bli svært kostbart for den enkelte forelder. Arbeidet med en eventuell godkjenning av en Steinerbarnehage i Langfjorden er derfor ikke iverksatt. De avventer den politiske behandlingen.

– Ikke økonomisk forsvarlig

Med åtte barn i første driftsår vil kostnadene for Alta kommune være på rundt 1,5 millioner kroner.

– Med den økonomiske situasjonen Alta kommune er i, og med det høye antallet ledige plasser vi allerede har i Alta sine barnehager, kan ikke rådmannen anbefale etablering av en ny privat barnehage i kommunen. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å etablere en ny barnehage nå samtidig som vi legger ned en kommunal barnehage og går med overkapasitet, heter det i innstillingen.