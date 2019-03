nyheter

For de som skal i retning Skaidi, eller kommer over fjellet, kan det være greit å vite at det er krøll i Rafsbotnlia. Årsaken er kjent, om ikke kjær.

– Politiet er på vei etter melding om at flere trailere står fast i bakken og hindrer trafikken på stedet, opplyser Finnmark politidistrikt.