Griper inn i påvente av svar fra staten

– Når staten ikke er klare med midlene for transport av funksjonshemmede, griper Finnmark fylkeskommune inn med penger, slik at disse ikke mister sitt transporttilbud, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Den såkalte TT-ordninga sørger for at mennesker med varig funksjonshemming får transporthjelp. Mange av dem har vanskeligheter med å benytte vanlig kollektivtransport og får dermed transport fra hjemmet til bestemmelsesstedet og retur.

Det kan handle om blinde, svaksynte og rullestolbrukere som har dratt nytte av denne statlige ordningen, som kommer i tillegg til fylkeskommunens ordinære tilbud.

Over 1.400 brukere tar del i den ordinære fylkeskommunale TT-ordninga. Over 300 av disse brukerne mottar statlige midler under den utvidete ordninga.

Uten statlig medvirkning er det skapt usikkerhet. Fylkeskommunen har nemlig søkt samferdselsdepartementet om videreføring av den statlige ordninga for 2019, men har foreløpig ikke mottatt svar.

For å hindre reduksjon av tjenestetilbudet, har fylkeskommunen anmodet kommunene om å overføre midler for inneværende år.