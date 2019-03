To øre-nese-hals-spesialister snart klar for Klinikk Hammerfest

nyheter

Klinikk Hammerfest jobber aktivt for å få på plass øre, nese, hals-spesialist for Vest-Finnmark. Ved Klinikken i Hammerfest er det to leger under spesialisering. Samtidig er det ingen reaksjon eller handling for å få Anette Schmiz til å fortsette i stillingen hun har hatt i 12 år.