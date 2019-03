Imponert av jobben til arkitekt Lorange

nyheter

Sist fredag fylte Erik Lorange 100 år, noe som blir feiret med en konferanse i Alta i dag og i morgen, et seminar som tar for seg tverrfaglig planleggingen i et regionalt perspektiv. Lorange ble en ekstremt viktig person i forbindelse med gjenoppbyggingen av Alta etter krigen – og Kristian Johnsen mener hele tenkningen har vært avgjørende for Altas vellykkede utvikling som vekstsenter.