– Lag pengeinnsamling til rettssak

Ruth Olsen, fylkesrepresentant for Frp, reagerer på at organisasjonen For Finnmark tviholder på at Finnmark fylkeskommune skal gå rettens vei for å unngå sammenslåing med Troms.

– For Finnmark gjerne må kjøre rettsak mot staten. Men all den tid det har blitt hevdet at 87 prosent av befolkningen er i mot, så skulle det være mer enn nok penger å samle inn til rettsak i forbindelser med denne saken. Senterpartiet og andre politiske partier som er i mot vil helt sikkert også være med på en slik dugnad, sier hun.

Olsen mener en rettsak mot Staten vil bli en langvarig og kostbar affære.

– Økonomisk for Finnmark fylkeskommune vil dette kunne bety nedlegging av både skoler og ramme båt-, buss -og fergetilbud i fylket. Man risikerer også at ansatte må gå grunnet en så dyr rettssak.

– Å bruke så mye av befolkningens skattepenger på en sak som er banket 3-4 ganger igjennom av Stortinget, vil være vanvittig pengebruk som vil ramme befolkningen og tjenesten til folk direkte. Vi i Finnmark er også godt kjent med et Fylkeshus i Vadsø som har kjørt mer enn nok av folkets penger ut på rettsaker, hvor det er brukt uante summer til slikt. Derfor må gjerne For Finnmark kjøre omså 20 rettsaker, men det med egne midler. Tenker det har rullet nok millioner til advokatselskapet Kluge i denne saken og nå må det settes en sluttstrek for denne pengebruken. Det er også rimelig spesiellt om det er For Finnmark som skal sette sakslisten til fylkestinget i Mars. Det er det fylkesordfører som skal og ingen andre, avslutter Olsen.