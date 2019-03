– Inspirerende nye økomuligheter

nyheter

– Økodelen av dette seminaret synes jeg er spesielt spennende. Man kan se om det finnes nye muligheter her vi er, kanskje spesielt med tanke på at vi er veldig avhengig av transport når det gjelder alt vi skal spise og kjøpe. Man ser kanskje ikke løsningene umiddelbart, men det må modnes over tid, sier eier og driver av Haldde Arkitekter, Magnus Langli.