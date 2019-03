– Ønsker fortsatt rettssak mot Staten

nyheter

ForFinnmark ønsker fremdeles en rettssak mot staten. Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

– På fylkestingets møte 13.-14. mars vil spørsmålet om rettssak mot staten i regionsammenslåingen komme opp. ForFinnmark står fast på at vi ønsker en rettssak, og forventer at fylkesordføreren fremmer sak om dette i fylkestinget. Det er ingenting i situasjon som har endret seg i forhold til viktigheten av å kjøre en rettssak, snarere tvert i mot. Siden saken var drøftet sist har det vært mer enn nok av saker som har vist at det er enda viktigere å reversere tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Fylkeskommunen fikk Kluge advokatfirma til å utrede muligheten for søksmål, og de kom frem til at fylkeskommunen hadde et grunnlag for søksmål. Svar på søksmålsvarsel fra regjeringsadvokaten legges frem for fylkespolitikerne, og lyder slik:

«På dette grunnlag er det statens syn at Finnmark fylkeskommune hverken prosessuelt eller materielt har noe rettslig krav på at Stortingets vedtak skal kjennes ugyldig. Det bør avslutningsvis bemerkes at dersom det anlegges søksmål, vil en slik rettsprosess potensielt bli svært ressurskrevende for alle parter, og vil kunne strekke seg over flere år i rettsapparatet. Samtidig vil et søksmål ikke ha oppsettende virkning for de pågående politiske og administrative prosessene, som vil måtte gå videre parallelt. Et søksmål vil heller ikke endre tidspunktet for når fylkessammenslåingen trer i kraft, som er den 1. januar 2020.»