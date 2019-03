Storskolen legges ut på anbud sommeren 2019

nyheter

Det bir ingen omkamp om storskolen i valgkampen. Kommunestyret har vedtatt å realisere en ny sentrumsskole der Bossekop skole er i dag. Samtidig skal skolene i Bossekop og Komsa saneres og elevene overføres storskolen. Til tross for at flere parti har annonsert at valgkampen blir tidenes skoleomkamp, tas det så mange grep for realiseringen av prosjektet at en omkamp synes umulig.