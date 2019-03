Sov på gang og sykkelstien

nyheter

En Alta-mann i 50 årene kan være politiet evig takknemlig. Sterkt beruset, ifølge politiet faktisk «veldig beruset», ble mannen funnet liggende på gang og sykkelstien i Alta sentrum. Patruljen fikk ikke bare mannen inn i den varme patruljebilen, men kjøre han også hjem.

Ellers toppet mye av politiets aktivitet seg fra klokken 01.00 og til 03.00, men uten de helt store hendelsene.

Rundt halv to kom det melding om høy musikk fra privatadresse. Etter politiets oppmøte lovte festdeltakerne å dempe lydnivået og gå å legge seg. En annen fest med høy stemning og forstyrrende lydnivå ble oppringt med beskjed om at naboene skulle sove. Festeieren, en beboer i tenårene, tok beskjeden og støyen avtok, noe som resulterte i at naboene sannsynlig fikk sin nattesøvn.

På morgensiden natt til søndag måtte politiets patrulje sørge for at en taxi-kunde gjorde opp for seg. Først nektet kunden, men da patruljen kom til betalte mannen og slapp dermed forføyninger fra politiet.

Litt tidligere måtte to menn forlate et utested etter pålegg fra politiet. Den ene fant ikke jakken og var derfor ikke villig å etterkomme utestedets beskjed om å dra hjem. Etter å ha fått samme beskjed fra politiet forlot de to utestedet. Om mannen fikk jakken med seg sier politiet ingenting om.

I løpet av natten har også politipatruljen funnet det nødendig å avskilte en bil i Alta. Skiltene ble skrudd av og bilen satt på egnet sted.