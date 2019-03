– Gir gavepakke til førstegangsetablerere

nyheter

Skogheim, eller Bangjordet som feltet benevnes hos folk flest, er et rent kommunalt felt med 41 eneboligtomter og 55 enheter med konsentrert bebyggelse. Eneboligtomtene er lagt ut som selvkosttomter, det vil si at kommunen tar kostnader til arealkjøp og utbygging. Nå foreslår SV at også den konsentrerte bebyggelsen i feltet legges ut til selvkost.

Gir ikke gavepakke

– Sett i forhold til markedspris i Alta er eneboligtomtene på Bangjordet svært rimelige. De går for under halvparten av tomteprisen i det private marked, med rundt 800.000 kroner for ei normal tomt. Til tross for at det er vedtatt at feltkostnadene skal deles med 70 prosent på eneboligene og 30 prosent på konsentrerte enheter, blir eneboligtomtene svært rimelige, sier Tommy Berg og Otto Aas i Alta SV.

Nå lanserer SV en helt ny politikk for sosial boligbygging, ikke bare for eneboliger, men også for leiligheter og konsentrert bebyggelse.

– Tomteprisen er satt svært lavt for den konsentrerte bebyggelsen med tanke på at det skal komme førstegangsetablerne og de med lav betalingsevne til gode. Da bør ikke kommunen gi dette til en privat eiendomsutvikler som bygger boligene og selger de til markedspris; det vil si innkasserer en enorm gavepakke gitt av politikerne i Alta kommune, forklarer Berg og Aas og legger til:

– Kommunen må stå som byggherre, legge ut de ulike konseptene for konsentrert bebyggelse som anbud til byens entreprenører og la de med størst behov, førstegangsetablererne kjøpe leilighetene til kostpris. Det blir rimelige leiligheter, og et grep for sosial boligbygging.

Roser Claus Jørstad

Leder i Alta SV, Kristina Johnsen, sier at SV ønsker å ta tydelige grep for sosial boligbygging. Hun skryter av Tommy Berg og Otto Aas som har klar å snu trenden blant Altas etablerte parti; der boligbyggingen skulle overlates til markedets frie spill.

– Når Otto og Tommy nå går ut med dette forslaget, som er radikalt i forhold til praksisen i Alta kommune, så har de hele partiet i ryggen. SV må være et parti som tar førstegangsetablerernes parti, og gir klare alternativ til en politikk der eiendomsutviklere er tjent med å drive opp tomte- og boligprisene, sier Johnsen.

Aas og Berg er opptatt av å gi kreditt til Claus Jørsten, Frp-politikeren som har vært en tydelig stemme i kommunestyret og andre politiske organ for en omlegging av boligpolitikken slik at sosial boligutbygging blir en realitet.

– Claus har kommet med konkrete forslag; blant annet leie for eie, et system med Husbanken sentral der en leier i startfasen for så å bruke innbetalt leie som egenkapital når økonomien tilsier at leiligheten kan kjøpes. Vi tenker at deler av den konsentrerte bebyggelsen i feltet kan bli et leie for eie-opplegg.

Bare festtaler

Frp-politikeren synes det er fair av SV å gi han kreditt for sitt engasjement for sosial boligpolitikk.

– Samtidig utfordrer jeg alle parti til å gjøre sosial boligpolitikk til noe mer enn bare festtaler. Faktum er at boligprisene i Alta nå utelukker store grupper fra boligmarkedet, og med et utleiemarked som utvikler prismessig i samme retning, har Alta-samfunnet et kjempeproblem. Fortsatt vekst i Alta avhenger av at vi løser boligutfordringene, hevder Jørstad.

Han peker på at myndighetene har satt strenge krav til bankene, og at egenkapitalskravet i finansiering av bolig er et vanskelig hinder for mange.

– Derfor må vi få eie og leie-ordning som både gir mulighet å låne til egen bolig, og til å klare å betale boligen når den er kjøpt.

– Vinn-vinn-situasjon

Overfor Altaposten avviser Otto Aas at grepene SV ønskes tatt på Bangjordet vil ramme Altas næringsliv.

– Tvert om. Med Alta kommune som en offensiv aktør for sosial boligbygging vil det komme mange eneboligtomter og mye ny konsentrert bebyggelse. Fortsatt vil vi ha private felt, og private boligprosjekt, men der kommunen kan skal vi tilby selvkostløsninger. Det vil presse markedsprisen ned, påpeker Aas

– Er du ikke redd for at byggebransjen og de som er inne på leilighetsmarkedet?

– Nei, fordi vi skal ha tildelingskriterier som gir prioritet til de med lavest betalingsevne. Disse er ikke kunder hos de store private boligprosjektene. Samtidig skal ikke Alta kommune bygge leilighetene, men få de realisert gjennom anbud og konkurranse. Totalt sett vil dette styrke aktiviteten, noe som vil komme lokalt næringsliv til gode.

