– Brix fikk stoppet Husebye-forslag

Det mener Ap-representant Jasmin Brix fra Alta er konklusjonen etter at et forslag til vedtak satt fram av Hammerfests Sylvi Jane Husebye ble stemt ned med klart flertall (19 - 14). I stedet ble gjort et enstemmig vedtak etter at Husebyes forslag var forkaset. Her heter det: