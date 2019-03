– Menn må ta ansvar

nyheter

Sametingspolitiker Kjetil Romsdal i Nordkalottpartiet mener det først og fremst er menn som må endre adferd og holdninger.

– Vi kan jo starte med egne barn. Er du så heldig å være far til en gutt, lær han hvor viktig det er å være snill. Fortell han at han på vei mot voksenverden kan risikere å bli både forelsket, sjalu, skuffet og sveket, men at han skal fortsette med å være snill. Å slå er aldri noe alternativ, er den klare meldingen fra politikeren fra Øvre Alta i en pressemelding.

Like viktig er det at jentene lærer grensesetting, mener han.

– Er du så heldig å være far til en jente, lær også henne hvor viktig det er å være snill, men også hvor viktig det er å sette grenser for hva man skal finne seg i, påpeker Romsdal.

Han mener at voksne og fedre også må tenke på hvordan vi snakker om kvinner, både når vi har barn til stede og seg imellom.

– Som sametingsrepresentant har jeg fått tilgang på mye informasjon om samfunnsmessige forhold i nordområdene på godt og vondt. Noe av det som opprører meg aller mest er den utviklingen vi ser innenfor «vold i nære relasjoner», sier Romsdal.

Blant disse tallene finner vi:

– Sammenlignet med etnisk norske har samiske menn og kvinner dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for vold og overgrep.

– En av to samiske kvinner opplever vold i løpet av sine liv. Det være seg emosjonell, fysisk eller seksualisert vold.

– Hver femte samiske mann oppgir å være utsatt for fysisk vold.

– Hver femte samiske kvinne opplever seksuelle overgrep.

– Hver femte samiske unge jente opplever seksuelle overgrep før fylte 18 år.