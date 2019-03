– Jobber hver eneste dag for å gjøre det lettere for pasientene

nyheter

Altaposten har blitt kontaktet av en pasient/pårørende som hadde beinbrudd, ble iset ned i Alta og sendt med ambulanse til Hammerfest. I Hammerfest fikk pasienten først beskjed om at de ikke kunne gjøre noe, fordi transporten hadde tatt for lang tid, og at hevelsen gjorde operasjon umulig. Det ble igangsatt gipsing og pasienten fikk beskjed om at de først kunne operere om syv dager. Før pasienten forlot sykehuset kom en ny lege med kontrabeskjed: Foten skulle opereres likevel, gipsen ble tatt av og operasjonen utført.