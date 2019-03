Storfint besøk til byplan-møte i Alta

nyheter

– Herbert Girardet er en verdensener som tenker radikalt om bærekraftbegrepet. Byene, store og små, må også produsere bl.a. mat og ikke bare konsumere, er hans budskap, opplyser Hallgeir Strifeldt som er fagleder for arealplan i Alta kommune. Hans foredrag har tittelen «From Petropolis to Ecopolis: Towns and Cities and their Environment».

Fredag er det 100 år siden Erik Lorange ble født. Arkitekt Lorange laget gjenreisningsplanen for Alta i 1945. Det er i den anledning Alta kommune inviterer til et fagseminar 11. og 12. mars. Seminaret har fått tittelen "Tverrfaglig planlegging i et regionalt perspektiv", og gjennom programmet presenteres og diskuteres aktualiteten av Loranges ideer og planidealer i 2019. Programmet er satt sammen i samarbeid mellom Alta kommune og arkitekt Sigmund Asmervik.

– Sentrale temaer er klima, bærekraft og medvirkning, og som keynote speaker kommer Herbert Girardet, medlem av Roma-klubben, en av gründerne til World Future Council og æresmedlem av Royal institute og British Architects, heter det i invitasjonen.

Under arrangementet vil det være en utstilling i glassgata på UiT.

– Denne er viet til Loranges illustrasjoner, og et historisk tilbakeblikk på soneplanen for Alta og Altas byutvikling fram til i dag. Utstillingen åpnes på slutten av programmet mandag 11.mars og vil bli stående hele uken.