Med i kampen om å bli kvinnepolitisk leder

Troms Ap vil ha Nord-Norge representert i partiledelsen og vil ha stortingsrepresentant og fylkesleder Cecilie Myrseth til vervet som kvinnepolitisk leder.

– Får vi ikke nestleder fra Nord-Norge, er det helt naturlig at Cecilie Myrseth fra Troms blir kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet, sier fylkesnestleder Kari-Anne Opsal i Troms Ap til Dagsavisen.

Hvis det blir to nestledere i Ap, ønsker Troms Ap at Bjørnar Skjæran blir nestleder. Og blir han ikke det, mener fylkeslaget at Myrseth må få bli kvinnepolitisk leder – eller nestleder.

Etter at det ble kjent mandag at Anniken Huitfeldt gir seg som kvinnepolitisk leder i partiet, har flere fylkeslag lansert kandidater til å overta vervet.

Mens Innlandet foreslår Anette Trettebergstuen fra Hedmark, foreslår fylkeslagene i Vestfold og Telemark Maria-Karine Aasen-Svensrud fra Vestfold. Aasen-Svensrud sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet og representerer partiet i Party of European Socialist Women.

Trettebergstuen er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, som blant annet jobber med likestillingspolitikk.