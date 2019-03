Fra brudd til samling om Venstres beste

nyheter

Det har stormet innenfor veggene til Alta Venstre de siste månedene. Bare dager før det som kan bli et landsmøte i partiet hvor personkampene vil florere under overflaten, har Venstre i Alta ryddet opp i interne stridigheter. En av profilene i Venstre lokalt, Eilert Isaksen-Warth, nektet etter et nominasjonsmøte der bølgene gikk høyt, å være kandidat for Alta Venstre. Den rutinerte ungdomspolitikeren var skuffet over å ikke ha fått en andreplassen på lista som åpnet seg under nominasjonsmøtet.