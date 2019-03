– Etter hvert var det musikken som tok over

nyheter

Torsdag formiddag ble den profilerte artisten Jostein Johansen stedt til hvile etter at han gikk bort så altfor tidlig. Bare 60 år gammel døde Jostein i sitt eget hjem i Saga i februar, til stor sorg for både familie, venner og musikkmiljøet i Alta.

Broren Arnfinn sto for en flott minnetale i Elvebakken kirke, et nostalgisk tilbakeblikk på en trygg og god oppvekst i Saga. Sammen med mor, far og seks søsken vokste Jostein opp i en barnerikt nabolag, der lek, fotball og gleden over naturen ble viktig. Han var yngst i søskenflokken og ble et naturlig midtpunkt.

– Da han ble større var det imidlertid musikken som ble viktigst for Jostein, sa Arnfinn, og fortalte om hvor stolt de var av hans karriere med Silverstone.

Jostein vokste da også opp i en musikalsk hjem, med brødre som også spilte instrumenter. Allerede som 12-åring var han i gang.

Det nære og ekte

Etterhvert viste det seg at han hadde et ekstraordninært låtskrivertalent. Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund dvelte i sin tale ved Josteins egne evne til å meisle ut melodilinjer.

– Av og til mister vi personer som er litt større enn nuet, de som har en spesiell rolle i livene våre. De som etterlater et tomrom på grunn av at de har betydd noe spesielt. Eller skapt noe spesielt, sa Lund, som påpeker at den røde tråden i Josteins sangkarriere var gleden over det nære og ekte.

– Han var jordnær og tett på røttene sine, sier Lund.

Mange av låtene handlet om hverdagsmenneskene.

– Han glemte aldri hvor han kom fra, sa Lund, som også hadde en hilsen fra Josteins gode venn og musikalske partner Roy Gunnar Løksa.

– Han var min mentor som tok meg med i bandet allerede da jeg var 16 år. Han er uerstattlige, var budskapet fra Løksa.

– Jeg vil savne alle de gangene han over telefon eller på kaffebesøk presenterte nye låter og tekster med stort engasjement, akkompagnert av kassegitar. Du vil bli dypt savnet.

Duoens uutgitte låt «Tida e nu» ble avspilt, før Einar Leinonen akkompagnerte Astrid Helen Mella i Bjørn Eidsvågs klassiker «Eg ser».