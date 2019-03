Nå forsvinner summetonen i tre nye deler av Alta

nyheter

I en stund har teleopreatøren varslet om at det foreldede kobbernettet skal legges ned. Først og fremst fordi det finnes bedre teknologiske løsninger, men også fordi vedlikeholdet av nettet er svært dyrt sammenlignet med antall brukere. Kun et fåtall er igjen på fasttelefon, noen flere brukere sverger fortsatt til internett over kobber.