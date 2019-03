Krever svar om ilandføringen

nyheter

Under dagens spørretime ville stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) vite hva som skjer i forbindelse med utbyggingen av Johan Castberg og ikke minst muligheten for ilandføring. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ble utfordret.

– Statoil inviterte hele Nord-Norge til Veidnes i Finnmark i 2013 for å feire at de skulle bygge en ilandføringsterminal for olje fra Barentshavet på Veidnes. Dette skapte glede, forventninger og krav om lokale ringvirkninger. Stortingsflertallet har bedt om at utredninger om ulike løsninger for ilandføring skulle legges frem for Stortinget i 2018.

Det ble også pekt på mulighetene for å se på etablering av flere produserende felt i Barentshavet og olje fra Alta Gotha og Wisting-feltene.

– Har statsråden tatt noen initiativ overfor Equinor og eventuelt andre aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og realisere en infrastrukturløsning med en ilandføringsterminal på Veidnes i tråd med de lovnadene som er gitt og de forventningene som er skapt, spør Sjåstad.