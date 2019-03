Kjøligere til helga

nyheter

De siste dagene har det kommet mye snø i Finnmark. Det er ventet at snøen vil fortsette å dale ned i Alta og Loppa også på torsdag, men så er det i hvert fall for Altas del slutt på nedbøren. Her kommer det omtrent ikke mer snø den neste uka.

Kautokeino får sol allerede på torsdag, mens altaværingene må vente til fredag før sola titter frem. Da blir det også kaldere. Det er ventet ned mot 14 minusgrader på fredag, og lørdag kryper graderstokken ned mot 16 minus. Også på søndag er det ventet en kald start på dagen før temperaturen stiger litt utover ettermiddagen og kvelden.

I Kautokeino er det ventet mye fint vær og mye sol de neste par dagene. Men det blir også kaldere. Fredag, lørdag og søndag vil det være temperaturer ned mot 22 minusgrader, ifølge yr.no. I Kautokeino vil det være ganske store temperaturforskjeller natt og dag den neste uka.

I Loppa blir det ikke særlig kaldt, men det fortsetter å snø. Lørdag er det ventet oppholdsvær, men ellers faller det noen snøfiller til og med mandag.