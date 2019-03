Fikk masse ros fra ministeren

nyheter

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er ute på en besøksturne rundt i Norge. Her leter han etter gode eksempler på tidlig innsats i barnehager og skoler. Dermed benyttet Sanner muligheten til å få et innblikk i barnehagene i Alta samtidig som han var i byen for å holde foredrag om en rekrutteringsutfordring for skolene, men også for barnehagene. Besøket på IMI barnehage, avdeling Komsa, hadde imidlertid hundre prosent fokus på tidlig innsats.