Ber folk følge skiltingen

Denne uka er det mye som skjer i forbindelse med Borealisfestivalen og Finnmarksløpet. Som Altaposten skrev på tirsdag må bilistene tilpasse seg en del trafikale endringer i Alta sentrum disse dagene.

For å gjøre plass til alt som skal skje de nærmeste dagene har kommunen blant annet stengt av store deler av parkeringsplassen midt i sentrum. Til vanlig kjører man inn ved Biltema og Kiwi, og ut igjen ved Amfi. Denne utkjørselen er nå stengt av, noe som allerede har skapt problemer.

– I omreguleringen av parkeringsplass P3 ved Kiwi og Biltema inngår en ny utkjøring mellom Kunnskapsparken og Byhagen. Den vanlige utkjøringen ved Amfi er avstengt. Den nye utkjøringen er merket med piler. Denne veien er vanligvis stengt for vanlig trafikk, men dette skiltet på hjørnet av Byhagen er nå tildekket, og kjøring ut her er tillatt, opplyser Tom Frode Hansen.

Han understreker at det ikke er lov til å kjøre ut på Bjørn Wirkolas vei igjen etter man først har kjørt inn ved Kiwi og Biltema.

– Problemet er at trafikanter blir usikre, stopper opp og begynner å rygge ved Hårdesign for å snu og kjøre ut tilbake til Bjørn Wirkolas vei. Dette skaper kaos. Utkjøring mot Bjørn Wirkolas vei er mot enveiskjøring. Vi har forsøkt alternativ skilting, men trafikanter har vanskelig for å oppfatte kjøremønsteret. Vi håper at vi på denne måten kan få klargjort hva er riktig, avslutter Hansen.