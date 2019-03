Stenger store deler av Alta sentrum

nyheter

Torsdag denne uka går startskuddet for Borealisfestivalen, og dagen etter starter deltakerne i 1200-kilometerklassen i Finnmarksløpet ut fra Alta sentrum. Arrangørene har allerede begynt sine forberedelser.

Mandag startet kommunen med å legge ut snø i gågata, noe som etter hvert vil gjøre det vanskelig å få ut varer til butikkene som holder til i Parksenteret. Alta kommune skriver følgende på sine nettsider:

– Det er viktig å merke seg at vareleveringen i deler av gågata foran Parksenteret mot Markveien ikke er mulig etter klokken 11.00 torsdag 7. mars. Denne delen av gågata snølegges og holdes stengt til lørdag 9. mars om ettermiddagen.

Mandag kveld ble også deler av parkeringsplassen midt i sentrum tatt i bruk.

– Deler av gågata er allerede snølagt og Finnmarkløpet tilrettelegger på torget med tribuner og telt. Parkeringsplass P3 ved Biltema og Kiwi innsnevres. Nytt kjøremønster innføres med utkjøring fra P3 mellom Byhagen og Kunnskapsparken. Plassen omreguleres mandag kveld klokken 23.00, opplyser kommunen.

Fra torsdag stenges en mye større del av sentrum for bilistene.

– De som har parkeringskort på P12 i Løkkeveien bør merke seg at parkeringsplassen er stengt fra torsdag 7. mars klokken 16.30 til fredag 8. mars klokken 22.00. Her skal det arrangeres NM i scootercross på fredag. Fra klokken 18.00 torsdag vil Løkkeveien være stengt for gjennomkjøring ved Scandic og A12-bygget.

Fredag venter nye utfordringer.

– De som parkerer inne i Follumsvei må merke seg at veien stenges fredag 8. mars klokken 16.00. Vakter slipper biler ut. De som har parkeringskort ved UIT, sone 7 og P13 må kjøre ut av område tilpasset stengingen fredag. Parkering fredag ettermiddag og lørdag vil ikke være tillatt inne på området som da skal brukes av Finnmarksløpet. Byggeplassene ved Omsorgssenteret og Nærsykehuset må planlegge for stengt vei. Det samme må Nyland barnehage. Nødvendig trafikk slipper inn i område etter avtale med vakter i Markveien og Follumsvei. Ambulanse skal ikke hindres, opplyser Alta kommune.

Fredag og lørdag vil også Bjørn Wirkolas vei stenges for gjennomkjøring ved et par anledninger.

– Fredag 8. mars vil Bjørn Wirkolas vei være stengt for gjennomkjøring ved Fagmøbler fra klokken 18.00 til 20.30. Den stenges igjen mellom klokken 12.00 og 15.00 lørdag 9. mars. Follumsvei er stengt ved Markveien mellom klokken 07.00 og 15.00 på lørdagen.