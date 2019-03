Lavere produksjon av strøm i januar

nyheter

Norge hadde en nettoimport av strøm på 1.195 gigawattimer, og en nettoeksport på 1.337. Det betyr at det totalt var et netto eksportoverskudd på 142 gigawattimer i januar.

Norge har utenlandskabler som knytter det norske strømnettet til Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Russland. Kablene til Finland og Russland har imidlertid svært lav kapasitet.

Den norske strømproduksjonen var lavere enn på samme tid i fjor. Vannkraften sto for 13.881 gigawattimer, varmekraft for 270 og vindkraft for 556 gigawattimer. Totalt ble det produsert 14.707 gigawattimer. Det betyr at vannkraften i januar sto for 94,4 prosent mens vindkraften utgjorde 3,8 prosent av norsk strømproduksjon.

Det viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Strømforbruket i januar endte på 14.565 gigawattimer. Av det gikk 9.685 til den alminnelige strømforsyningen, 3.178 til den kraftkrevende industrien og 738 til utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Husholdninger og andre bygg sto altså for 66,5 prosent av strømforbruket, mens den kraftkrevende industrien brukte 21,8 prosent.