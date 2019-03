Kan bli full storm i natt

nyheter

Meteorologene melder at det i natt vil suse et lavtrykk inn mot kysten av Nord-troms og Finnmark.

- I nattetimene kan det bli liten til full storm utsatte steder og mange i området vil nok våkne opp til et nytt lag med snø onsdag morgen, melder meteorologene som også opplyser at et polart lavtrykk gir fare for moderat ising på fartøy og vanskelige kjøreforhold.

E6 over Hatter er i kveld stengt grunnet uvær.

- Det forsøkes en kolonne fra Skaidi klokken 22.00 med retur fra Olderfjord cirka klokken 22.30, opplyser Statens vegvesen på sin nettside.