Inviterer hele Loppa på 50-årsjubileum

nyheter

Jubileet feires hele dagen med undervisning slik man gjorde i 1969.



Tilbake til gamledager

– Vi starter dagen slik de startet for 50 år siden, det betyr at ingen får lov til å gå inn før det ringer.

I løpet av de første timene skal elevene være innom følgende fag som o-fag, kristendom, regning, skjønnskrift og gymnastikk, sier Line Olsen som er en av lærerne på Høgtun skole.

Hun forteller at elevene gleder seg stort til jubileumsfeiringen.

– Denne dagen skal lærerne kle seg i tidsriktige klær og elevene oppfordres til det samme. I løpet av dagen vil også fluordamen komme. For de som ikke vet hva fluordamen er så var det en dame som på 60- og 70-tallet kom til skolen en gang i uken og hun hadde fluorskylling med elevene, sier Olsen som opplyser at både Bersgfjord og Sandland skole også kommer til feiringen.



– Alle er velkommen

Mens skoledagen foregår skal de eldste elevene filme og redigere en film som blir redigert slik filmer så ut på denne tiden.

– Filmen skal vises på kvelden for bygdas befolkning som kommer på feiringa på ettermiddagen fra klokken 17- 19. Feiringen er åpen for alle, sier Olsen.

– Barne- og mellomtrinnet underholder da med sang. De som går 8. og 9. trinn skal spille blokkfløyte, mens avgangsklassen fikser kaffe og kaker til alle besøkende. Kommunen har bestilt festkaker, samt at foreldregruppa bidrar med dugnadskaker og all bevertning er gratis, lokker Olsen.