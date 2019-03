nyheter

Fagforbundet i Alta har reagert sterkt på bakholdsangrepene på Bakken i eget forbund. Styret i lokalforeningen har derfor behandlet saken og kommet med uforbeholden støtte til Bakkens som er havnet helt nede på 47. plass i nominasjonskomiteens forslag.

– Vi er dypt forundret og bestyrtet over at vi ikke er blitt kontaktet vedrørende Alta Arbeiderpartis innspill i nominasjonen, heter det i vedtaket.

Fagforbundet Alta har støttet Alta Arbeiderpartis innstilling med Geir Ove Bakken på 3. plass.

– Da er det utrolig at vi ser på trykk at Fagforbundet Finnmark sier at: «Geir Ove Bakken ikke høyere enn 47.plass, gjerne lengere ned.» sitat slutt.

De mener det sier noe om definisjonsmakt vedrørende LOs representant, hvor LO-sekretær Bjørn Johansen blir nevnt.

– I nominasjonsmøtet i Alta AP var ikke dette noe tema, og det er med forundring vi registrerer at dette er vektlagt. Hvis det er slik at vi ikke kan si noe om at Geir Ove alltid har stått for fagbevegelsens syn, uten at det tolkes negativt for Bjørn Johansen, sier jo også dette noe, hevder de.

De minner om at Fagforbundet Alta er fylkets største fagforening.

– Vi er på god vei til å miste medlemmer på grunn av dette. Og som dere alle vet, så har Fagforbundet ikke akkurat vunnet noen popularitetskonkurranse i det siste. Kanskje omsorg, solidaritet og samhold også er noen stikkord, heter det i den krasse uttalelsen.