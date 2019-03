Uværet stenger en rekke veier i fylket

nyheter

Skal du ut på lengre kjøreturer i løpet av mandagen må du belage deg på venting. Flere av fjellovergangene og andre utsatte veistrekninger over hele fylket og i Nord-Troms er nemlig helt stengt eller kolonnekjørt som følge av uværet.

Status for veiene i Finnmark mandag morgen viser at en lang rekke strekninger er stengt eller kolonnekjørt som følge av uvær:

E69 Skipsfjordhøgda Bom-Skarsvåg (Kolonne)

E69 Skarsvåg-Nordkapp (Stengt)

Fv98 Ifjordfjellet (Kolonnekjøring)

Fv102 Breivikbotn-Sørvær (Stengt)

Fv133 Stallogargo-Storbukt (Stengt)

Fv156 Gjesværkrysset-Gjesvær (Kolonne)

Fv888 Bekkarfjord-Hopseidet (Kolonne)

Fv889 Snefjord-Havøysund (Stengt)

Fv891 Båtsfjordfjellet (Kolonne).

Flere andre veistrekninger er også stengt eller kolonnekjørt av andre årsaker enn uvær:

E69 Hønsa-Nordkapptunnelen (Stengt - opprydningsarbeid)

Fv263 Mehamn-Gamvik (Kolonne - årsak ikke oppgitt)

Fv264 Hopseidet-Skjånes (Stengt - rasfare)

Fv882 Hasvik-Breivikbotn (Stengt - stanset kjøretøy)

Skal du sørover langs E6 møter du første kolonnekjøring på Kvænangsfjellet. Her gikk første kolonne fra nord-siden klokka 10 mandag formiddag.

Fergesambandene over Lyngen og Ullsfjorden er foreløpig innstilt på grunn av sterk vind.

Via Statens vegvesen sine hjemmesider varsles det for øvrig om vanskelige kjøreforhold på flere strekninger, redusert sikt på grunn av snøfokk er en gjenganger her.

Innstillinger og forsinkelser

Snelandia melder om at flere av deres ruter er forsinket eller innstilt som følge av uvær og stengte veier. I skrivende stund ligger det inne trafikkmeldinger på følgende strekninger:

Rute 66 fra Hammerfest til Kirkenes ca 20 min forsinket inn til Lakselv.

Rute 380 SørøysundXspressen med avgang klokka 0800 fra Hammerfest er en time forsinket til Hasvik.

Bussrute 208 med avgang fra Saraby 07:20 til Neverfjord innstilles grunnet stengt vei.

Bussrute 62 fra Honningsvåg 06:50 til Oldefjord innstilles pga stengt vei. Dette berører også returen fra Oldefjord klokka 08:45 til Honningsvåg.

Bussrute 207 fra Havøsund 07:03 til Oldefjord instilles pga stengt vei, dette berører også returen fra Oldefjord 08:45 til Havøysund.

Bussrute 133 fra Hammerfest bussterminal 06:00 til Kvalsund er innstilt pga stengt vei, dette berører også returen fra Kvalsund 06:45 til Hammerfest.

Ifølge Meteorologene på Twitter bygget uværet seg opp utenfor Troms og beveget seg deretter langs kysten av Finnmark:

– Dette gir kuling fra vest eller nord og snøbyger, kan hende liten storm. Dette kan skape problemer for småbåter til havs og vanskelige kjøreforhold på land, heter det i twitteroppdateringen.