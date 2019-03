nyheter

Altaposten har fått en rekke telefoner fra kunder som lurer på hvor skatteetaten har flyttet, noe Odd Magne Haugen kan skrive under på etter et lite, men nødvendig besøk på skattekontoret, som for ordens skyld ligger i Markveien. Når du kommer ut fra kinoen, kommer du direkte til hovedinngangen på baksiden av Byhagen og Kunnskapsparken.