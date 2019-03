Prestbakmo i front for Sp i valgkampen

nyheter

Fylkesråden fra Troms ble den soleklare eneren under nominasjonen i Tromsø lørdag, mens tidligere Karasjok-ordfører Anne Toril Eriksen Balto er den øverste finnmarkingen på 2. plass. Sp er iherdig motstander av sammenslåing og ligger an til et sterkt valgresultat.

Prestbakmo takker for tilliten mener målet er å få inn 10-15 representanter i det nye fylkestinget.

– Aldri tidlgere har det vært viktigere med et sterkt Sp i Troms og Finnmark. Vi er garantisten for at hele Troms og Finnmark er i fokus etter at fylkeskommunene er tvangssammenslått fra årsskiftet, sier fylkesordførerkandidaten i en pressemelding.

Av andre finnmarkinger er Fred Johansen fra Tana og Kurt Wikan fra Sør-Varanger på 4. og 6. plass på lista. Hvis målsettingen til Sp blir innfridd vil Jan Marin Rishaug fra Rafbotn ligge an til plass på fylkestinget med sin 8. plass. Klemet Klemetsen fra Kautokeino er på 12. plass.