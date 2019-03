Fikk leksjon av Englands beste

nyheter

– Han hadde akkurat kommet til Liverpool fra Watford og var topptrent. Han var lynrask og er nok den beste spilleren jeg har spilt mot noen gang, sier Sara. Liverpool vant forøvrig 4-1. Til helga er Barnes trekkplaster under Finnmarksmesterskapet i straffekonk i Finnmarkshallen.

Helt på topp

Barnes ble solgt til Liverpool for 10 millioner kroner. Sara byttet selv klubb fra Strømsgodset til Vålerenga før sesongstart. Pris: 40.000 kroner. Sara er klar på at Barnes var verdt pengene.

– Jeg husker jeg spilte høyreback. Barnes spilte venstre kant. Han ble årets spiller i England året etter, i 1988 og senere også i 1990, påpeker Sara.

I saken fra Altaposten 13. august 1987 sier Sara som da var 22 år at han var fornøyd med egen innsats.

– John Barnes er det raskeste fotballspilleren jeg noensinne har spilt mot. Han var imponerende god, og med sitt enorme tempo hadde jeg store problemer mot denne kraftige spilleren, som hadde lår som tømmerstokker, sa Sara etter kampen.

Liverpool vant serien i England, ni poeng foran Manchester United i 1987/88-sesongen og Barnes scoret hele 17 mål. Det ble i alt 314 kamper og 84 mål for Liverpool i løpet av 10 år i klubben.

Tørste øyne

Pre-seasonkamper mot topplag fra England var i sin spede begynnelse på slutten av 80-tallet. Og med tusenvis av fans i Norge, trakk Liverpool fullt hus i Oslo.

– Vi hadde fotballferie, og de tok det litt rolig for ikke å risikere skader før sesongstarten i England. Men det var før som nå, stor forskjell på gode lag i England og gode lag i Norge, sier Sara.

Han snakket forøvrig med Barnes både før og etter kampen.

– Han husker meg nok ikke i dag. Men etter kampen møttes begge lag på en pub i Oslo. Liverpool-spillerne drakk Cola, mens vi hadde ferie og fikk ta et par øl. Da deres nye trener, Kenny Dalglish, kom inn og så de øltørste engelske øynene som tittet på glassene våre, gikk han rett til disken og hentet med seg ett helt brett med øl. De fikk en halvliter hver de også.

Lo litt av Altaposten

Med et fullstappet stadion, lå det an til stor stemning. Pressefotografene fokuserte blant annet på Jamaica-fødte, John Charles Bryan Barnes, som vokste opp i London og fikk 79 landskamper.

– Også var Altaposten på plass. Midt blant alle meterlange telelinsene sto Pål-Einar Lund. Med et pocketkamera. Jeg husker jeg fikk det med meg mens kampen gikk. Urkomisk, og noe jeg så klart har nevnt for Pål-Einar et par ganger i ettertid, sier Sara og slår seg på låret.

– Dette var jo en kamp som i hovedsak handlet om show og underholdning. For å si det slik, så var det nok ingen av våre spillere som var i nærheten av å imponere Dalglish på en slik måte at noen kunne bli plukket opp og solgt. Den gangen var det vel i hovedsak Einar Aas som hadde reist ut og spilte i England. Som nevnt var kvalitetsforskjellen ganske stor. Liverpool var solide over hele linja.