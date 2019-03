– Vi bakker ikke ut, vi bakker opp

nyheter

Organisasjonen som kjemper for å holde Finnmark som eget fylke, For Finnmark, hadde lørdag samlet seg i Alta, til det de hadde kalt for et folkemøte. Stedet var City scene, hvor rundt tjue mennesker var tilstede. På spørsmål hvorfor de ikke hadde annonsert eller invitert pressen, svarte leder Randi Karlstrøm: