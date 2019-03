Reagerer på at anløp ble sløyfet

nyheter

Bilist Espen Ottem skjønte lite eller ingenting da MS Bergsfjord droppet anløp i Bergsfjord i morges. Fire biler og tankbilen til Pedersen Varmeservice ble etterlatt på leia. Begrunnelsen var kombinasjonen av vær og sikt.

Neste ferge går søndag ettermiddag, så manøveren får store konsekvenser for dem det gjelder.

– Det var minst 500 meter sikt og ikke spesielt mye vind, så vi sto igjen som spørsmålstegn, sier altaværingen, som er på tredje sesongen som fisker med base i Bergsfjord.

At han gikk glipp av korttrekning og turen hjem til familien vekker en smule irritasjon, men han mener dette dreier seg om et mønster som rammer bygda og de som forsøker å skape aktivitet.

– For meg er er det et luksusproblem, men for innbyggerne i Bergsfjord handler det om blodig alvor hvis de skal beholde bosettingen. Dette er nemlig ikke første gangen de opplever dette, sier Ottem.

Som fisker er han godt kjent med viktigheten av sikkerhet.

– Jeg vet godt hva som er dårlig vær, men her var det blankstilla like etter at båten kjørte videre. Sikten var helt fin, så her ville det vært gode landingsforhold for fly, sier Ottem, som i tillegg påpeker at det finnes radar og godt utstyr for å gå til land.

Leder Berit Land i bygdelaget fikk også med seg at MS Bergsfjord gikk forbi.

– Målingene her i Bergsfjord viste syv sekundmeter, med maks 11 sekundmeter. I den grad det var en kortvarig byge, burde det vært vist fleksibilitet på grunn av de store konsekvensene, mener Berit Land, som opplyser at ferga var forsinket i utgangspunktet

Hun påpeker at dette har skjedd tidligere.

– I ett tilfelle snudde ferga, så det setter man jo pris på. Denne gangen ble alle stående igjen