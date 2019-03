Navnet klart for Stakeriets nye bar

nyheter

Har du fartet opp Altaelva, med sikte på å fiske øverst i elva, så har du passert fossen i Gabo, og dermed også steinen som ligger uti fossen. Og har du et snev av overtro, så har du helt en skvett med brunt brennevin uti, for å sikre hell og lykke under fisket.

– Denne historien fra elva, der det ofres brunt brennevin til Gabokjerringa, var grunnen til at vi landet på Gabo Bar. Det blir navnet på baren som bygges nå, ved Stakeriet, forklarer Tone Reinholdtsen Ek.

Med Gabo Bar i sørvest og Barila Pub i nordøst ligger det dermed en klar parallell til Altaelva gjennom gågata.

Ek forteller at baren åpnes på kvinnedagen kommende fredag, 8. mars. Planene holdes enn så lenge tett til brystet.

– Men vi kan røpe at restaurantsjefen vår vil være i gang til da. Vi henter en kar fra Svalbard, som har drevet både hotell og restauranter før. Mimo, som vi kaller han fordi han har et såpass vanskelig navn, kommer fra jobben som hotelldirektør for Hurtigruten, sier Ek, som ikke legger skjul på at hun ser fram til å få den nye restaurantsjefen på plass:

– Det blir skikkelig bra, nå blir det fart i sakene!