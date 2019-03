– Idag er du verdens beste pappa

nyheter

– I dag er du bare verdens beste pappa, utbryter Annie (27) og Arne Romsdal (22).

De har akkurat fått nyheten om at pappaen har kjøpt kremdøgn i Mikkeli, 18. juli, og gir faren en god klem. For alle de tre barna til «Pappa #1» er ivrige laksefiskere og Arne er også blitt staker, sånn som faren.

– Det blir fantastisk å fiske i Mikkeli, synes Annie.

Det hersket stor spenning i Bulhallen da flere hundre tilskuere var til stede under den årlige laksekorttrekninga. De som var blant de 300 første, men ikke visste hvilken plassering de ville få, var ekstra spente.

– Dette var helt topp! Jeg ble veldig glad. Sånn har jeg stått i mange, mange år, men aldri vært i nærheten av å være nummer én. Det laveste nummeret jeg har hatt tidligere, er 200 og noe, forteller Stig Arne Romsdal (56).

Ekstra dramatisk var det også denne fredagen, fordi han var med svigermoren sin til sykehuset i Hammerfest.

– Jeg prøvde å ringe ALI for å fritte dem ut hvor i køa jeg var, men det var umulig å få noe ut av dem. Dermed måtte jeg kjøre som en tulling fra Hammerfest for å nå korttrekninga. Jeg kom hit for 10 minutter siden! utbryter han.

Nå har han tenkt å leie gården i Mikkeli, og ta med seg hele familien.

– Det er så flott i Mikkeli, det er en egen stemning. Og så er det den beste tida å fiske på, slår Stig Arne Romsdal fast.

Og akkurat det er det vel ingen som har fisket i Altaelva som er uenige i.