– Er åpenbart at her skal være en leder med alle fullmakter

Løftene fra Stortingets talerstol og fra Helse Nord om at Klinikk Alta skulle få stedlig ledelse, og at Klinikken skulle organiseres på nivå med Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, er byttet ut med en avdelingsleder på nivå tre og en klinikk som rapporterer direkte til Hammerfest sykehus. Det forundrer ledelsen i Ap og fraksjonsleder Ingvild Kjerkol i Stortingets helsekomite.

– Her kommer vi til å spørre helseminsiteren hvordan han tolker Stortinget når han har lagt ledernivået ved Klinikk Alta der han har lagt det. Det som er helt åpenbart at Stortingets vilje, er at man her skal ha en leder med fullmakter som kan samhandle med andre deler av helsetjenesten. Så får helseministeren svare for hvordan han har organisert det, sier Kjerkol til Altaposten, under en befaring på Klinikk Alta torsdag.

Tøffe pasientreiser

Det har det siste året vært mye støy og kritikk knyttet til forhold som gjør at mange pasienter føler at de må reise unødvendig til sykehuset i Hammerfest, eksempelvis for raske og enkle kontroller. Også tidspunkt for kontroller og konsultasjoner som settes opp på sykehuset i Hammerfest, møtes med stor undring hos pasienter og pårørende. Hurtigbåtruta mellom Alta og Hammerfest er populær hos sykehuspasienter på dagsbesøk, men mange opplever at timeavtalene settes slik at det blir umulig å bruke hurtigbåten.

– Det er slike forhold som gjør at vi mener at det må komme en reell ledelse til Klinikk Alta, som også styrer timelister og ambulering, sier ordfører Monica Nielsen.

Tidligere har pasientlistene vært styrt lokalt når det gjelder poliklinikken i Alta, et system som både ambulerende spesialister og pasienter har vært godt fornøyd med.

Altaposten problemet

Like før saken fra befaringen skulle publiseres, ble Altaposten oppringt av leder i Alta Ap, Ole Steinar Østlyngen. Han spurte pent, etter å ha blitt kontaktet av Finnmarkssykehuset, om Finnmarkssykehuset kunne få artiklene fra befaringen til gjennomlesing og godkjenning.

– Vårt svar er at det er fullstendig uaktuelt. Vi er positive til sitatsjekk, og ofte får de som omtales og uttaler seg oversendt hele saken, ikke bare sitatene. Denne gang er ikke noen fra Finnmarkssykehuset sitert, og forespørselen ble derfor avvist, sier redeaktør Rolf Edmund Lund.

Østlyngen sier til Altaposten at han tar selvkritikk på at det det ikke ble opplyst til Finnmarkssykehuset at Altaposten skulle være med på befaringen.

– Jeg tenkte rett og slett ikke at det var noe problem, sier Østlyngen.

– Må få beskjed

Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset sier til Altaposten at det selvsagt ikke er problematisk at Altaposten deltok på befaringen, men at Finnmarkssykehuset ønsket å være kjent med dette på forhånd, slik at de kunne forsikre seg om at korrekt informasjon kom ut. Ønsket om gjennomlesing var kun ut fra et ønske om å unngå feilinformasjon og sikre at fakta kom frem. Befaringen ble ledet av Finnmarkssykehusets avdelingsleder ved Klinikk Alta, Renate Jakobsson.