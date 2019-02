Vil befare på barmark før nytt Kvitberget-vedtak

nyheter

Alta kommune har et ferdig detaljregulert boligfelt, Kvitberget i Tverrelvdalen, men det kom ingen løsning for tilførselsvei til feltet. I onsdagens planutvalgsmøte ble det heller ingen løsning på veiutfordringen, etter at fire ulike veialternativer er ferdig utredet.

– Vi bør ikke ta debatten i dag, men utsette saken sånn at vi kan dra på befaring på barmark og få sett alle alternativ og forhåpentligvis snakket med folk i området og de som er mest berørt, påpekte Rut Olsen (Frp) da det etter hvert ble klart at det var for mange ukjente faktorer til at politikerne ville ta en avgjørelse nå.

Velger vi riktig kan vi løse tomtekøen for framtiden Jan Martin Rishaug ser for seg at veien kan utløse 100 til 200 nye eneboliger.

10 års venting

Etter hvert er tomtekøen i Østre Alta blitt lengre enn et vondt år. Bedre blir det neppe av at Kvitberget snart feirer 10 årsjubileum uten realisering. Historien til Kvitberget boligfelt strekker seg tilbake til før 2010 da arealet ble avsatt til bolig. Under borgerlig styre ble det åpnet for at private eiendomsutviklere skulle bygge ut feltet, men ingen meldte sin interesse. Det fikk daværende politisk ledelse med ordfører Laila Davidsen i spissen til å sikre at arealet, som var både privat og Fefo-grunn, ble kjøpt av Alta kommune. Feltet skulle utvikles som kommunalt selvkostfelt. Så skjedde ingenting. Uten hovedavløp ville ikke politikerne realisere feltet, og arbeidet med å framføre hovedkloakken til Tverrelvdalen tok mange år. Først var det å vente på nødvendige bevilgninger, deretter gikk det år til til planlegg og utføring.

I slutten av 2017 var kloakken på plass, feltet detaljplanlagt og vedtatt av kommunestyret. Feltet var utbyggingsklart. Trodde politikerne, men administrasjonen ba om stopp. Årsaken var protest fra en gårdbruker som mistet landbruksjord.

Politikerne tok Fylkesmannens vedtak til ny behandling, ombestemte seg og ba om at nytt veialternativ ble utredet. Det foreligger nå tre ulike alternativ utredet av konsulentbedriften Rambøll. Innstilling fra administrasjonen er å gå for samme trasé som tidligere, men tatt ned i bredde og justert slik at det blir mer skånsomt i forhold til forbruk av landbruksjord. Nå er en ny utsettelse en realitet. Politikerne ønsker en befaring på bar mark før veitraseen velges.

Tenk stort

Høyres Alex Bjørkmann var en av de som sa seg enig i utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt. Han syntes samtidig at Jan Martin Rishaug (Sp) i tirsdagens Altaposten lanserte en god ide. Rishaug ønsker en veiløsning som samtidig kan utløse 100 til 200 eneboligtomter. Dette sa Rishaug til Altaposten:

– Kvitberget boligfelt er planlagt med 17 kommunale selvkostboligtomter. Det er forsvinnende lite i forhold potensialet som ligger i området langs den alternative veitraséen som går fra Borrasveien, forbi hundehotellet og til boligfeltet. Med å velge dette alternativet kan vi sikre boligbygging i 30-40 år fram i tid i denne delen av Allta. Jeg tror vi kan utløse 100 til 200 nye boligtomter langs veien, og det på areal som er uproblematisk å bygge ut med tanke på jordbruket.

Ønsket om å tenke stort mente Bjørkmann var riktig, og signalet fra han og planutvalget er at administrasjonen skal gi en totalvurdering fram til befaringen hvor både både veialternativ og mulig utvidelse kommer på bordet til politikerne.

– Vi bør se på muligheten til å utnytte området bedre enn de 17 tomtene som ligger i planen. Nå er muligheten, påpekte Bjørkmann som med et smil om munnen ba Altaposten skrive at Rishaug støttet Bjørkmann, og ikke omvendt.

Kun 11 tomter

Før saken ble utsatt kom det fram nye opplysninger for politikerne. Ole Steinar Østlyngen var kontaktet av en grunneier som ville få et av veialternativene forbi et hus som har vært utleid, men hvor han nå skal flytte tilbake til. Vedkommende sa at han ikke ville gi areal til vei, og var innstilt på å stoppe prosessen, ventelig i flere år. Han eier også arealet til fem av tomtene i feltet, og ville heller ikke la kommunen få hånd om disse. I tillegg ble det opplyst at en av de 12 resterende tomtene var eid av en en bosatt i Amerika, og dermed var det kun 11 tomter som kunne legges ut som kommunale selvkosttomter.

– Helt nye opplysninger for planutvalget, slo Otto Aas (SV) fast. Han støttet utsettelsesforslaget, men var i likhet med Bjørkmann og Rishaug opptatt av at feltet kunne utvides.

Legger ned?

I området like ved det planlagte boligfeltet er Alta Hundehotell etablert. Eierne Gerd Sørderholm og Are Suhr sa til Altaposten tirsdag at dersom veien ble lagt fra Borrasveien, og så etter veien som fører til hundehotellet, for så å bøye av å gå like ved bolighus og hundehoteller, ville de ikke ha noe valg. Da måtte de legge ned hundehotellet. Den avskjermingen de selv hevder å være avhengig av blir borte.

– Befarin

gen vil gi mulighet å få vurdert utfordringene også for hundehotellet, påpekte Aas i møtet.