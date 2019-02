Måtte droppe bingoen da nettet gikk i svart

nyheter

På grunn av at politiet stengte ned telenettet onsdag kveld var det ikke mulig å avvikle den planlagte radiobingoen på Radio Alta.

– Dette er en situasjon vi ikke rådde over. For oss var det ikke mulig å avvikle bingoen som følge av dette. De klart fleste av bingospillerne kontakter oss via mobil, sier brukermarkedsansvarlig Ann-Siri Vesterslett.

Som følge av politiets nedstenging vil imidlertid de som kjøpte bonger til onsdagens spill kunne bruke disse om igjen førstkommende onsdag.

– Det er bare å bruke disse som vanlig, vi godtar stemplede bonger fra både denne onsdagen og neste onsdag i neste ukes spill. Dersom det er noen som ikke får anledning til å spille neste onsdag, ber vi om at disse tar kontakt med oss før neste bingorunde, kommende onsdag, sier Vesterslett.