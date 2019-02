nyheter

Her kan du høre deg gjennom hele serien om Sautso, om tida før og etter utbygginga av Altaelva. Fluefisker og journalist, Frank Halvorsen, har gjort et dypdykk i historien og snakket med elvas eksperter for å få mer viten om det som en gang var gull. Som nå minner mer om gråstein.

Målet med serien er å få dokumentert noe av Sautso-historien før det er for seint.