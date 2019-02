Direkte nå: Hovden tilbake bak spakene etter sykdomsavbrudd

nyheter

I likhet med de fleste toppidrettsutøvere må også Radio Altas stjerner lytte til kroppen, dermed ble det et avbrekk når Martin Hovden ble rammet av sykdom forrige uke. Men nå har småbarnspappaen fått restituert seg tilbake, og er klar til å ta fatt på spakene igjen.

I dagens sending tar Hovden for seg Kiting og reisetips fra Arne Hauge, Hovden får videre besøk av gründerne som har startet opp interiørfirmaet Oak og tar for seg at SFO skal ut på høring - og selvfølgelig blir også gårsdagens drama på flyplassen tema.