Avinor setter opp ekstra fly

Mange passasjerer våknet opp i terminalen på Alta Lufthavn torsdag morgen etter bombetrusselen som skapte frykt onsdag. Avinor har satt opp ekstra fly.

Flyplassen i Alta er åpnet igjen etter onsdagens aksjon, bekrefter flyplassens driftssjef Jens-Martin Nerdal overfor NTB. Under politiaksjonen ble passasjerer ble innlosjert på hoteller, mens andre fikk oppholde seg i terminalen.

– Det er en del folk som har sovet i terminalen. Torsdag morgen vil Avinor sette opp ekstra fly for å fly alle som gikk glipp av sine flyreiser, sier Nerdal.

Ifølge Avinors app hadde både Widerøes fly til Sørkjosen og Widerøe tatt av før 06.20. Videre ligger det an til at Norwgians fly til Tromsø og Oslo drar før klokken 07. Det samme gjelder Widerøes ruter til Kirkenes, Tromsø og Vadsø rundt klokken syv. SAS-flyene er ifølge appen klar for avgang klokken 09.30 og 10.10.

Rett før midnatt pakket politiet sammen sperrebåndene og avblåste bombetrusselen som ble levert på et digitalt medium mot Norwegians flight DY320 fra Oslo til Alta. En person hevdet onsdag formiddag han var om bord i flyet og hadde med seg en bombe.

– Søket er ferdig. Vi har startet en etterforskning for å finne ut hvem som sto bak bombetrusselen. Jeg vil ikke kommentere om vi har noen mistenkte i saken, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til NTB.

Politiet pågrep en person i forbindelse med trusselen, men personen ble raskt sjekket ut av saken.

Frykter fjerndetonering

Politiets bombegruppe ble sendt fra Oslo for å bistå i aksjonen. Samtidig ba politiet Telenor og Telia om å stenge nettet mens de aksjonerte på Alta lufthavn. Dette ble gjort for å hindre en eventuell fjerndetonering. Nettet var nede i en time, men var tilbake i deler av Alta ved 21-tiden.

– Vi stengte ned mobilnettet på grunn av sikkerheten til mannskapet som jobber der. Dette med tanke på at man kan bruke elektroniske hjelpemidler til å starte det som eventuelt er om bord, altså fjerndetonering, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til VG.(©NTB)