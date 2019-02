– Si ja til 600 «grønne» arbeidsplasser

nyheter

Ap-politiker Øystein Pedersen leder Stjernøy Nefelinarbeiderklubb. Han er ansatt på en av de viktigste bedriftene i Vest-Finnmark målt i arbeidsplasser, eksport og omsetning. Sibelco Nordic AS på Stjernøya har rundt 120 ansatte og har drevet gruvedrift her i over 50 år uten noen form for konflikt med miljøvernbevegelsen. Nå ønsker de at Nussir skal bli samme suksesshistorie.