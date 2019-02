– Får ikke folk til bli i Finnmark for å gå på ski og kjøre snøscooter

nyheter

I politisk ledelse i Alta kommune skaper Nussir hodebry. Både SV og MDG er sterke motstandere, og potensielle lenkegjengsdeltakere. Gruppeleder for Ap i kommunestyret, Ole Steinar Østlyngen, er imidlertid svært positiv. Han synes det er fint at arbeiderne på Stjernøya forteller at gruvedrift kan skje uten store miljøkonsekvenser, og er viktig for lokalsamfunnet,