VIDEO: Her evakueres passasjerene etter bombetrusselen

Bombetrusselen mot Norwegian-flyet fra Oslo som landet i Alta klokka 11.56 førte til at flyet ble parkert et godt stykke unna terminalbygningen, og passasjerene ble holdt om bord.

Etter omkring halvannen times tid i flyet startet evakueringen av passasjerene.

Opprinnelig ble passasjerene opplyst om at det ville kjøres fram en trapp og at et kjøretøy ville frakte passasjerene inn til terminalen, men dette ble omgjort.

– Politiet går mellom terminalen og flyet, og tar med seg passasjerer i puljer på ti og ti, kunne Altapostens Rune Østlyngen fortelle.

Han ble selv hentet av flyet rundt 13.40.

– Nå går vi gjennom en ID-sjekk, der det tas bilde av alle passasjerene. Vi har fått beskjed om at ingen får forlate lufthavna før dette er gjort. Politiet kan ikke love oss hverken vanlig bagasje eller håndbagasje, sier han.