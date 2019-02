Utenlandsk vogntog i trøbbel sperret av Bossekopkrysset

nyheter

Onsdag formiddag like etter klokka 11 fikk et latvisk vogntog problemer i Bossekop.

En tipser sier til Altaposten at han kom kjørende ut fra Bossekop, og skulle mot Sentrum da han måtte sperre opp øynene:

– I Bossekopkrysset, ved Coop, sto det et vogntog med fronten rett mot meg, i «min» kjøreretning. Jeg er litt usikker på hva som kan ha hendt, men tenker at han har fått problemer i bakken opp mot skolen, og har forsøkt å rygge ned igjen eller noe, forklarer tipseren.

Han forteller at det var to stykker som «sprang febrilsk» rundt vogntoget, trolig for å legge på kjettinger.

– Slik de sto da jeg møtte vogntoget, så sperret de for trafikken fra Bossekop og mot sentrum, sier mannen, som forteller at det var en hel del kødannelse på stedet.