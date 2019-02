Tok tenning etter feil-info om ja til til Svein Oves gymsalplaner

nyheter

– Planutvalget har aldri sagt ja til at Svein Ove Thomassen kan bygge en privat gymsal. Tvert om samlet planutvalget seg om et omforent fellesforslag om at søknaden og planene til Thomassen skal sendes ut på høring før vi realitetsbehandler saken. Det er uhørt at representanter går ut til media med informasjon og uttalelser som gir en motsatt overskrift av det planutvalget har vedtatt, sa en tydelig kraftig irritert gruppeleder for Frp, Ronny Berg.