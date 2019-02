Norwegian-fly mottok bombetrussel: passasjerene evakueres i puljer fra flyet

nyheter

Norwegians flight DY320 fra Oslo til Alta som skulle lande i Alta klokka 11.30 ble kjørt rett til de-iceing etter landing. Årsaken var ifølge personell om bord at det var rettet en trussel mot flyet.

Politiet bekrefter at det er snakk om en bombetrussel mot flyet, som er kommet inn via selskapets chattetjeneste.

Altapostens Rune Østlyngen er blant de som er om bord i flyet. Han forteller at passasjerene fikk beskjed om at de ikke fikk lov til å åpne hattehylla. Det var flykapteinen som opplyste om dette via høyttaleranlegget om bord.

Passasjerene var ifølge Østlyngen i ferd med å evakuere flyet, etter ordre fra personellet om bord.

– Vi fikk ta med oss det vi hadde i setet pluss jakka, ikke håndbagasje som lå i hattehylla. Vi har også fått beskjed om at vi må være forberedt på at politiet vil ha en prat med oss, sier Østlyngen.

All innkommende flytrafikk på Alta flyplass er foreløpig stanset, skriver VG.

VIDEO: Her evakueres passasjerene etter bombetrusselen I puljer på ti og ti ble passasjerene eskortert inn til terminalen av bevæpnet politi.

Instruert om å la ting ligge

I en video Altaposten har fått tilsendt fra en tipser, høres det som formodentlig er kapteinen gi instrukser til passasjerene over høyttaleranlegget:

– Vi venter på dem (uvisst, men trolig politiet, red. anm) som vi gjorde i sted. De vil komme ut med trapp og et transportmiddel som vil ta dere inn til terminalen. Der vil det bli kontroll av alle passasjerene.

– Og igjen må jeg bare si, vær vennlig å la alle personlige eiendeler bli liggende i hattehyllen. Dette etter instruks fra politiet, heter det over høyttaleranlegget.

Henviser til politiet

Ved Avinor Alta får Altaposten vil ikke Jens Martin Nerdal si noe om de faktiske forhold.

– Jeg må henvise til politiet for informasjon. Det er ikke noen dramatikk, men her er noen sikkerhetsforhold som vi må finne ut av nå, sier han.

Ved operasjonssentralen opplyses det at det er kommet en «trussel».

Person påsto at han hadde bombe med seg om bord

I en pressemelding sendt ut rundt 12.30 skriver politiet følgende:

«Et Norwegianfly på vei til Alta mottok om lag kl 10.30 i dag en bombetrussel via deres chattetjeneste.

Personen påsto at han var om bord på flyet og hadde en bombe med seg.

Politiet i Finnmark ble varslet om hendelsen kl 11.03. Alle tilgjengelige ressurser ble sendt til flyplassen.

Flyet landet rett før kl. 12.00 på Alta lufthavn og vil nå bli undersøkt for eventuelle bombegjenstander. Passasjerene er bedt om å ikke ta med seg håndbagasjen fra flyet. Passasjerene blir nå tatt ut av flyet og flyet parkert på en sikkersone.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

- Det er opprettet sak og politiet har satt i gang arbeidet med å finne ut hvem som står bak trusselen, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen ved operasjonssentralen til Finnmark Politidistrikt

Dette er foreløpig den informasjonen vi kan gi ut på nåværende tidspunkt.»

Kommunikasjonsavdelingen hos Norwegian har så langt ikke besvart vår henvendelse.

Men til VG bekrefter presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian at de har mottatt en trussel:

– Sikkerheten har alltid høyeste prioritet, sier han til avisa.

Evakueres

I 13.15-tiden starter politiet med å evakuere passasjerene fra flyet.

– De sender oss i puljer på ti og ti personer, eskortert av politiet. De går mellom terminalbygget og flyet og henter oss ut. Det tar nok sin tid å tømme flyet, sier Østlyngen, som får vite at det er rundt 80 passasjerer om bord i flyet.

– Vi må identifisere oss, og skal og til samtale med politiet etter evakueringen, sier han.

– Hvordan er stemningen?

– Folk er høggrolige. Det er ikke noe stress her. Men det er jo litt synd at slikt skjer. Her er noen med små barn som står og venter, og de synes jo ikke det er så hyggelig, dette. Men alt i alt tar folk det med godt humør.

– Hvordan håndterer personellet situasjonen?

– De er veldig flinke og rolige. Har bare godt å si om dem, sier Østlyngen.

